Kreisliga A 1 Enz/Murr: Ein Hattrick nach dem Urlaub

Dreierpack von Affalterbachs Spielertrainer Dominik Janzer war Grundlage für das 6:1 gegen Pleidelsheim II. Auch Murr feiert Sieg in Ludwigsburg. Erdmannhausen punktet.
Der erste Tabellenführer der Saison in der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr heißt TSV Affalterbach: Mit einem 6:1 (3:0)-Heimsieg gegen den GSV Pleidelsheim II setzte sich der TSV an die Spitze. „In der ersten Halbzeit war es fast ein Spiel Pleidelsheim gegen Dominik Janzer“, fand GSV-Trainer Gert Ranzinger, denn der Spielertrainer der Affalterbacher hatte nur drei Tage nach seiner Urlaubsrückkehr mit einem lupenreinen Hattrick (13., 32. 41.) im Alleingang für die 3:0-Pausenführung gesorgt.