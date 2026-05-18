Kreisliga A 1 Enz/Murr: Aufsteiger GSV Höpfigheim ist nicht mehr zu retten

Der GSV Pleidelsheim II tütet durch 4:0 den Klassenverbleib ein, der TSV 1899 Benningen wahrt Chance durch Sieg gegen Tamm und auch der TSV Erdmannhausen muss noch bangen.
In der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr hat der GSV Pleidelsheim II am drittletzten Spieltag mit einem überzeugenden 4:0 (1:0)-Auswärtssieg bei Dersim Ludwigsburg den Klassenerhalt so gut wie eingetütet. Zwar besteht noch eine klítzekleine rechnerische Möglichkeit, dass die GSV-Zweite in die Relegation müsste, was Trainer Gert Ranzinger zu der Warnung „Wir sind noch nicht ganz durch“ nötigt, doch dafür müsste der SV Pattonville direkt aus der Bezirksliga absteigen, was eigentlich nur noch theoretisch möglich ist.