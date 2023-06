1 Jede Menge Impfkabinen, aber die wenigsten können genutzt werden. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Stuttgart - Wut, Enttäuschung, Hilflosigkeit – der offizielle Beginn der Terminvergabe für die Corona-Impfungen hat am Dienstagmorgen zu chaotischen Zuständen in der Region Stuttgart geführt. Vor allem das Land, das die Impfkampagne vorbereitet, steht erneut in der Kritik. Allein im Kreis Ludwigsburg haben Tausende Menschen versucht, über den Impfterminservice im Internet an einen Termin zu gelangen – nur einem Bruchteil von ihnen ist dies gelungen. „Das Ganze ist sicher logistisch keine einfache Aufgabe, aber man hätte es trotzdem sicher besser aufziehen können“, klagt Andy Dorroch, der als Kreisbrandmeister für den Bevölkerungsschutz zuständig ist und den Aufbau der beiden Impfzentren des Kreises verantwortet.