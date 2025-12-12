Kreise Ludwigsburg und Rems-Murr: Kurzschluss führt zu mehreren kurzen Stromausfällen
1
Laut Netzbetreiber wurden kurz nach 17 Uhr wieder alles Haushalte mit Strom versorgt (Symbolbild). Foto: Imago/Zoonar

Wie die Syna mitteilt, hat ein Kurzschloss am Donnerstagnachmittag mehrere kurze Stromausfälle im Kreis Ludwigsburg und im Rems-Murr-Kreis nach sich gezogen.

Mehrere kurze Stromausfälle hat es am Donnerstagnachmittag ab 14.49 Uhr sowohl im Kreis Ludwigsburg als auch im Rems-Murr-Kreis gegeben. Wie der Netzbetreiber Syna mitteilt, waren Teile von Hochberg, Hochdorf, Marbach und Neckarrems sowie Waiblingen, Schwaikheim und Winnenden betroffen. In den Orten sei es jeweils zu nur wenige Minuten andauernden Unterbrechungen in der Stromversorgung gekommen.

 

Wie die Syna in ihrer Pressemeldung weiter mitteilt, sei ein Kurzschluss die Ursache hierfür gewesen. Durch diesen waren Schalthandlungen zur genauen Fehlerlokalisierung erforderlich, die besagte kurzzeitige Stromausfälle zur Folge hatten. Durch Netzumschaltungen habe das Team der Syna den Großteil der Betroffenen aber binnen weniger Minuten wieder mit Strom versorgen können. Um 17.02 Uhr waren dann alle Haushalte wieder versorgt. Die Reparatur wird nun durch ein Service-Team vor Ort durchgeführt.

 