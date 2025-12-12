Kreise Ludwigsburg und Rems-Murr: Kurzschluss führt zu mehreren kurzen Stromausfällen

Wie die Syna mitteilt, hat ein Kurzschloss am Donnerstagnachmittag mehrere kurze Stromausfälle im Kreis Ludwigsburg und im Rems-Murr-Kreis nach sich gezogen.
Mehrere kurze Stromausfälle hat es am Donnerstagnachmittag ab 14.49 Uhr sowohl im Kreis Ludwigsburg als auch im Rems-Murr-Kreis gegeben. Wie der Netzbetreiber Syna mitteilt, waren Teile von Hochberg, Hochdorf, Marbach und Neckarrems sowie Waiblingen, Schwaikheim und Winnenden betroffen. In den Orten sei es jeweils zu nur wenige Minuten andauernden Unterbrechungen in der Stromversorgung gekommen.