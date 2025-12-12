Kreise Ludwigsburg und Rems-Murr: Kurzschluss führt zu mehreren kurzen Stromausfällen

Wie die Syna in ihrer Pressemeldung weiter mitteilt, sei ein Kurzschluss die Ursache hierfür gewesen. Durch diesen waren Schalthandlungen zur genauen Fehlerlokalisierung erforderlich, die besagte kurzzeitige Stromausfälle zur Folge hatten. Durch Netzumschaltungen habe das Team der Syna den Großteil der Betroffenen aber binnen weniger Minuten wieder mit Strom versorgen können. Um 17.02 Uhr waren dann alle Haushalte wieder versorgt. Die Reparatur wird nun durch ein Service-Team vor Ort durchgeführt.