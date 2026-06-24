Der erste Schultag sollte für alle Kinder die gleichen Chancen bringen. Tut er aber nicht. „Aktion Schulstart“ setzt daher an, wo soziale Unterschiede erstmals sichtbar werden.

Der Panther soll es sein. Einmal gesehen, ist die Entscheidung schnell getroffen. Stolz präsentiert der sechsjährige Mohamat seinen neuen Schulranzen. Auf dem dunklen Stoff prangt das Raubtier. „Das ist mein Lieblingstier“, sagt er. Nach den Sommerferien wird er eingeschult. Dann beginnt für ihn ein neuer Lebensabschnitt – der Schulranzen gehört dazu. Mit dem Rucksack auf dem Rücken steht er da und grinst: „Ich freue mich“. Der erste Schulranzen ist für ihn und viele Kinder etwas Besonderes. Aber nichts Selbstverständliches: Denn viele Familien, wie die von Mohamat, können sich die Grundausstattung nicht leisten.

Ein Schulranzen, Federmäppchen und weiteres Zubehör kosten schnell mehr als 200 Euro. Für Familien mit geringem Einkommen wird der Schulstart damit zur finanziellen Herausforderung. Genau hier möchte der Kreisdiakonieverband Ludwigsburg mit seiner „Aktion Schulstart 2026“ ansetzen: An fünf diakonischen Bezirksstellen im Landkreis – in Bietigheim-Bissingen, Ditzingen, Ludwigsburg, Marbach und Vaihingen an der Enz – können sich bedürftige Familien hochwertige Neuware wie Schulranzen, Mäppchen oder Turnbeutel aussuchen. Voraussetzung: Das Kind kommt in die erste oder fünfte Klasse.

Die Kinder können sich ihren Schulranzen selbst aussuchen

„Es soll für die Kinder so sein, als würden sie sich in einem richtigen Laden umschauen“, erklärt Nicole Kollosche vom Kreisdiakonieverband Ludwigsburg. Nachdem die Eltern die entsprechende Einschulungsbescheinigung sowie einen Nachweis über den Bezug von Bürgergeld, Wohngeld, Kinderzuschlag, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder eine Tafelkundenkarte gezeigt haben, können die Kinder losziehen und sich auf die Suche nach ihrem zukünftigen Schulranzen machen: „Jetzt darfst du mal schauen, was dir gefällt: Wir haben Piraten, Dinosaurier, Drachen…“ begrüßt Gabriele Abele ihren kleinen „Kunden“. Sie hilft mit für jedes Kind den passenden Rucksack zu finden.

Die Kinder können selbst auf die Suche nach dem passenden Rucksack gehen. Foto: Olivia Denner

Trotz der Hitze seien seit dem Aktionsstart um 13 Uhr bereits viele Familien vor der Ausgabe Schlange gestanden. „Meistens wissen die Kinder schnell, welchen Rucksack sie wollen. Andere sind auch schon sehr überlegt, indem was sie suchen“, beschreibt Abele ihre bisherigen Eindruck. Bei allen sei die Freude riesig, und auch die Helferinnen durften sich auch schon über die ein oder andere Umarmung freuen.

Finanzielle Probleme sorgen für langfristige Chancenungleichheit

Insgesamt werden dieses Jahr 503 gefüllte Schulranzen verteilt. „Es ist aber nur ein Tropfen auf heißem Stein. Ein Fingerzeig auf das, was aus dem Lot geraten ist“, bewertet Martin Strecker, Geschäftsführer des Kreisdiakonieverbands Ludwigsburgs, die Aktion, die er bereits seit 2008 organisiert: „Bildung ist in Deutschland 2026 noch zu sehr verbunden mit sozialer Herkunft“. Fast jedes fünfte Kind in Baden-Württemberg ist von Armut betroffen oder bedroht. Der nationale Bildungsbericht 2026 bestätigt, dass Bildungserfolg in Deutschland noch immer stark vom Elternhaus abhängt. Laut wissenschaftlicher Untersuchungen machen sich soziale und finanzielle Nachteile oft bereits vor Schuleintritt bemerkbar und verstärken sich über den gesamten Bildungsweg hinweg.

„Gerade in einer reichen Stadt wie in Ludwigsburg werden diese Unterschiede in der Schule noch deutlicher sichtbar“, erklärt Strecker. Mit der Aktion möchte er nicht nur versuchen diese Unterschiede zumindest ein wenig abzumildern, sondern vor allem auch Sichtbarkeit und Bewusstsein schaffen: „Die meisten Leute auf der Straße können es sich gar nicht vorstellen, was Armut für diese Familien bedeutet.“

Rund 40.000 Euro sollen den Schulstart fairer machen

Auch Renate Heidenreich von der Firma WeSchu in Ludwigsburg, die das Projekt von Beginn an als Sponsor unterstützt, zeigt sich betroffen: „Es ist für uns erschütternd, dass auch im Jahr 2026 eine vollständige Schulanfangs-Ausstattung für viele finanziell nicht selbstverständlich ist. Wir empfinden dies als große soziale Ungleichheit und als großen Missstand.“ Zusammen mit weiteren Sponsoren wie der Firma Stern-Möbel in Affalterbach, der Kreissparkasse Ludwigsburg und Ikea konnte so Schulmaterial im Gesamtwert von rund 40.000 Euro bereitgestellt werden.

Sollten nach der Aktion noch Schulranzen übrig sein, gehen diese an Schulsozialarbeiter, die diese wiederum an weitere bedürftige Kinder vermitteln. Denn immer wieder müssen Familien schweren Herzens abgewiesen werden, weil sie Schulranzen für Kinder anfragen, die nicht zur Zielgruppe der Aktion gehören, da das Kontingent sonst nicht reichen würde.

Auch wenn die „Aktion Schulstart 2026“ die bestehenden Bildungs- und Chancenungleichheiten nicht per se beseitigen kann, versucht sie zumindest, den Start ins Schulleben für alle Kinder ein Stück fairer zu gestalten. Für leuchtende Kinderaugen wie die von Mohamat hat sie jedenfalls gesorgt. Stolz macht er sich mit seinem neuen Schulranzen auf dem Rücken auf den Heimweg.