1 Macht eine Visite im Milaneo: TV-Bachelor Dominik Stuckmann Foto: dpa

Da ist der Kreisch-Alarm schon vorprogrammiert: RTL-Bachelor Dominik Stuckmann kommt nach Stuttgart ins Milaneo. Was Fans wissen müssen, wenn sie ein Selfie mit dem TV-Rosenkavalier ergattern wollen.















Wem Dominik Stuckmann am Mittwoch die letzte Rose geben wird – Anna oder Jana-Maria – ist noch nicht klar. Fest steht aber, dass der RTL-Bachelor kurz nach der Ausstrahlung der finalen Episode Stuttgart besuchen wird. Am Montag, 4. April, kommt der Herzensbrecher ins Milaneo im Europaviertel, wie das Einkaufszentrum mitteilt. Dort steht der gebürtige Hesse seinen Fans am Glasprisma zwischen 17 und 19 Uhr zwei Stunden lang für Fotos zur Verfügung.

Seit dem 26. Januar 2022 verteilt der 29-jährige Frankfurter in der Flirtshow Rosen. Derzeit bangen die Fans der Kuppelshow gespannt, wer die letzte Rose bekommen wird. Fällt die Wahl auf die in Marbella lebende Jana-Maria, die Freundin der einstigen Teilnehmerin und Gewinnerin der Staffel 2017, Clea-Lacy Juhn? Oder entscheidet sich der TV-Rosenkavalier für die 33-jährige Anna aus Hamburg?

Reality-Stars locken Hunderte Fans an

Der 1,90 Meter-Mann übt gleich mehrere Jobs aus – und das nicht nur in Frankfurt am Main, sondern auch unter der Sonne Gran Canarias. Der IT-Spezialist spielte bis vor wenigen Jahren Tischtennis auf Leistungsniveau und besuchte eine Elite-Sportschule. 2018 gewann er die Deutsche Pokalmeisterschaft der Verbandsklasse im Tischtennis und siegte 2019 mit dem NV Nauheim für den Aufstieg der Hessenliga.

Der Besuch der TV-Kandidaten im Milaneo hat fast schon Tradition. So waren in den vergangenen Jahren beispielsweise der Bachelor Andrej Mangold oder die Bachelorette Jessica Paszka zu Besuch in der Schwabenmetropole – die Reality-Stars lockten hunderte Fans an und sorgten für Kreisch-Alarm.