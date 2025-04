Kreis Waldshut: Lebensgefährliche Messerattacke in Tankstelle

In einer Tankstelle kommt es zu einem Angriff auf einen Kunden. Der kann sich lebensgefährlich verletzt in Sicherheit bringen. Ein Mitarbeiter steht unter Tatverdacht.

Ein Angestellter einer Tankstelle im Kreis Waldshut soll einen Kunden unvermittelt mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. Der 24-jährige Afghane wurde festgenommen, gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des versuchten Mordes ermittelt. Das 37-jährige Opfer wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Sein Zustand sei stabil.

Opfer rettete sich in sein Fahrzeug

Warum es zu dem mutmaßlichen Angriff in Dogern kam, blieb vorerst unklar. Die Männer hätten sich nicht gekannt. Nach dem Vorfall am Mittwoch konnte sich das Opfer nach bisherigen Erkenntnissen in sein Fahrzeug retten und von der Tankstelle flüchten. Wie genau es dann zu dem Rettungsflug ins Krankenhaus kam, blieb vorerst unklar.

Der Verdächtige wurde am Tatort widerstandslos festgenommen. Er sei in der Vergangenheit wegen Besitzes von Betäubungsmitteln in Erscheinung getreten.