Polizeikontrolle in Bad Boll 73-Jähriger betrunken mit 3,5-Tonner unterwegs – Anzeige

Ein 73-Jähriger ist am Dienstag in Bad Boll mit seinem Mercedes-Lkw in eine Polizeikontrolle geraten. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer betrunken unterwegs war.