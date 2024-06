1 Matschige Angelegenheit: das diesjährige „Southside“ Foto: dpa/Christoph Schmidt

Rund 65.000 Menschen feiern beim ausverkauften „Southside“. An Gummistiefeln kommen die Festivalbesucher in diesem Jahr eher nicht vorbei: Matsch gibt es schon am ersten Tag.











Mit Regen und kühlem Wetter ist am Freitag das „Southside“-Festival in Neuhausen ob Eck gestartet. Die Musikfans hatten gleich zum Auftakt mit Matsch und Nässe zu kämpfen. Die Stimmung vor den Bühnen war trotzdem gut. Einheizen sollen der Masse am ersten Tag direkt Kultbands wie The Offspring, Feine Sahne Fischfilet und Deichkind. Rund 65.000 Musikfans wurden auf dem ehemaligen Militärflugplatz im Kreis Tuttlingen erwartet. Das Festival ist ausverkauft. Viele Camper reisten schon am Donnerstag an.