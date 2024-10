Kreis Tuttlingen: Frau durch Fettexplosion schwer verletzt

1 Ein Rettungshelikopter brachte die Frau in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: imago/Frank Sorge/Foto: Frank Sorge

Die Hauptstraße in einer Kleinstadt wird gesperrt. Dann landet ein Rettungshubschrauber. Was ist passiert?











Link kopiert



Eine Frau soll sich beim Kochen in Spaichingen (Kreis Tuttlingen) durch eine Fettexplosion schwer verletzt haben. Es sei zu einer „explosionsartigen Verpuffung“ in der Wohnung gekommen, teilte die Polizei mit. Mit einem Rettungshubschrauber wurde die 46-Jährige demnach in eine Klinik gebracht. Der Helikopter sei dazu am Samstag auf der abgesperrten Hauptstraße gelandet. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu der Brandursache auf.