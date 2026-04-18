Kreis Tübingen: Polizei stoppt 92 Jahre alten Geisterfahrer

Ein Senior fährt auf einer Bundesstraße in die falsche Richtung. Mehrere Autofahrer müssen ihm ausweichen. Wie Polizisten die gefährliche Situation lösen konnten.
Die Polizei hat einen 92 Jahre alten Geisterfahrer auf der Bundesstraße 27 bei Kirchentellinsfurt (Kreis Tübingen) gestoppt und seinen Führerschein beschlagnahmt. Der Mann fuhr laut Polizei an der Anschlussstelle Walddorfhäslach (Kreis Reutlingen) falsch auf die B27 auf. Er fuhr in Richtung Tübingen, allerdings auf der Richtungsfahrbahn Stuttgart.