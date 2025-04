1 Die Feuerwehr rückte aus, um die Brände zu löschen. (Symbolbild) Foto: dpa/Niklas Treppner

Es ist trocken im Land und die Brandgefahr hoch. Eine Frau in Starzach hat jetzt Grüngut verbrannt - und ist wohl zu leichtsinnig gewesen.











Link kopiert



Weil eine Frau in ihrem Garten in Starzach (Kreis Tübingen) Grünabfälle verbrannt hat, sind auch ein benachbartes Garagendach und eine Zelthalle in Brand geraten.