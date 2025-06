Frau greift Supermarkt-Angestellte mit Staubsaugerrohr an

1 Mit einem Staubsaugerrohr hat eine wütende Frau zwei Supermarkt-Mitarbeiter Kreis Tübingen geschlagen (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Eine Frau gerät in einem Supermarkt in Rage und geht auf zwei Angestellte los. Das hat Folgen.











Mit einem Staubsaugerrohr hat eine wütende Frau zwei Supermarkt-Mitarbeiter in Mössingen (Kreis Tübingen) geschlagen. Die Männer im Alter von 24 und 56 Jahren erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Zuvor soll die 57-Jährige am Montag mit dem Rohr eine Kasse beschädigt haben. Auf die Frau komme nun eine Strafanzeige zu, so die Polizei.