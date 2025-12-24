Kreis Sigmaringen: Zwei Menschen bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

1 Vier Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß im Kreis Sigmaringen verletzt worden (Symbolfoto). Foto: Stefan Puchner/dpa/Stefan Puchner

Auf glatter Fahrbahn kommt ein Auto ins Schleudern. Der Wagen gerät auf die Gegenspur.











Vier Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß bei Gammertingen (Kreis Sigmaringen) verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Ein Auto sei ins Schleudern geraten, vermutlich wegen der glatten Fahrbahn, sagte ein Polizeisprecher. Das Fahrzeug geriet auf die Gegenspur und prallte dort frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Sowohl die beiden Schwerverletzten als auch die zwei Leichtverletzten wurden von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht.