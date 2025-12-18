1 Ein Mann ist bei einem schweren Unfall im Kreis Sigmaringen gestorben (Symbolfoto). Foto: Stefan Puchner/dpa/Stefan Puchner

Die Rettungskräfte sind stundenlang im Einsatz: Ein Mann ist bei einem schweren Unfall auf der Landstraße. Vier weitere Menschen werden verletzt.











Ein 46-Jähriger ist bei einem Autounfall auf der Landstraße 283 bei Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) gestorben. Vier weitere Menschen wurden teils schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 46-Jährige geriet ersten Erkenntnissen nach mit seinem Auto in den Gegenverkehr und prallte gegen eine Leitplanke. Anschließend stießen laut Polizei zwei Fahrzeuge mit dem Unfallauto zusammen.