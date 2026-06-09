Kreis Sigmaringen: Babysitterin will Kind nicht hergeben und beißt Polizisten

Ein Streit um ein Kleinkind eskaliert im Kreis Sigmaringen: Die Babysitterin wehrt sich gegen zwei Polizeistreifen und will mit dem Kind fliehen.
Eine Babysitterin hat sich geweigert, ein Kleinkind zurück an seine Eltern zu geben, und schließlich einen Polizisten gebissen. Wie die Polizei mitteilte, sollten Beamte am Montagabend einen Streit in einer Wohnung in Bad Saulgau (Landkreis Sigmaringen) schlichten: Eine 58-jährige Babysitterin habe sich geweigert, ein Kleinkind an die Eltern zu übergeben.