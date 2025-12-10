Kreis Sigmaringen: Auto an Bahnübergang von Zug erfasst - Fahrer stirbt

1 Ein Autofahrer wurde im Kreis Sigmaringen von einem Zug erfasst (Symbolbild). Foto: Daniel Karmann/dpa

Ein Autofahrer will bei Bad Saulgau einen Bahnübergang passieren. Ein Zug rammt sein Auto - der Fahrer erliegt seinen Verletzungen.











Ein Autofahrer ist an einem Bahnübergang in Bad Saulgau (Landkreis Sigmaringen) von einem Personenzug erfasst und tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Pkw auf die mit einem Andreaskreuz gesicherten Gleise, obwohl das Rotlicht leuchtete, wie die Polizei mitteilte. Dort wurde sein Fahrzeug von einem Zug erfasst und etwa 250 Meter mitgeschleift. Der Autofahrer erlag seinen Verletzungen.