1 Die Polizei meldet einen tödlichen Unfall in Meßkirch im Kreis Sigmaringen. Foto: dpa/Carsten Rehder

Zwei Arbeiter stehen auf einer Hebebühne in 15 Metern Höhe, als ein Kran gegen die Hebebühne stößt. Nur einer von beiden kann sich mit einem Sprung retten.











Link kopiert



Ein Arbeiter ist in einer Fabrikhalle in Meßkirch (Kreis Sigmaringen) 15 Meter in die Tiefe gestürzt und später im Krankenhaus gestorben. Der 21-Jährige sei mit einem weiteren Kollegen auf einer Hebebühne gewesen, als ein anderer Arbeiter einen Kran an der Hallendecke in Betrieb nahm, wie die Polizei mitteilte.