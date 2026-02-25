Kreis Sigmaringen: Anklage nach Brandanschlägen erhoben - was steckt dahinter?

Nach mehreren Brandanschlägen in Leibertingen sind sich die Ermittler sicher: Verantwortlich ist ein extremistischer Einzeltäter. Sie übergeben den Fall der Justiz.
Nach mehreren Brandanschlägen in Leibertingen (Kreis Sigmaringen) ist Anklage gegen einen 22 Jahre alten Mann erhoben worden. Das Staatsschutzzentrum bei der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart wirft ihm vor, im vergangenen Oktober aus extremistischen Gründen Anschläge auf ein Auto, ein Wohnhaus und Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei verübt zu haben.