Kreis Sigmaringen: 49-Jährige prallt mit Auto gegen Betonwand und stirbt

1 Tödlicher Unfall im Kreis Sigmaringen: Laut Polizei war die Frau in einer Linkskurve ins Schleudern geraten (Symbolfoto). Foto: Carsten Rehder/dpa/Carsten Rehder

In einer Kurve geriet die Frau mit ihrem Pkw von der Fahrbahn. Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für sie tun.











Link kopiert



Eine Frau ist mit ihrem Auto im Kreis Sigmaringen gegen eine Betonwand geprallt und tödlich verletzt worden. Die 49-Jährige sei noch am Unfallort gestorben, teilte die Polizei mit. Sie sei ersten Erkenntnissen nach mit ihrem Fahrzeug in einer Linkskurve ins Schleudern geraten und dann gegen die Betonwand neben der Fahrbahn geprallt. Rettungskräfte hätten sie noch aus dem Wrack befreit.