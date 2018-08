Kreis Schwäbisch Hall Zwillingsschwestern verunglücken beim Wandern

Von red/lsw 26. August 2018 - 14:20 Uhr

Mit einem Rettungshubschrauber wurden die beiden verletzten Frauen in eine Klinik geflogen. Foto: dpa

Zwei Frauen sind bei einem Wanderausflug im Kreis Schwäbisch Hall rund 25 Meter in die Tiefe gestürzt. Eine dritte Wanderin blieb unversehrt und rief den Notruf.

Vellberg - Zwei Wanderinnen sind in der Nähe von Vellberg (Kreis Schwäbisch Hall) vom Bühlertalwanderweg abgerutscht, in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Eine von ihnen erlitt lebensgefährliche Verletzungen, wie ein Sprecher der Polizei in Aalen am Sonntag mitteilte. Demnach waren die 59 Jahre alten Zwillingsschwestern zusammen mit einer Bekannten an einer schmalen Wegstelle unterwegs, als die Erde nachgab. Die beiden Frauen stürzten rund 25 Meter tief. Die dritte Wanderin blieb auf dem Weg und konnte einen Notruf absetzen.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Rettungskräfte bargen die zwei 59-Jährigen über den nahegelegenen Fluss Bühler. Beide kamen mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser. Vermutlich sei aufgrund der Regenfälle der vergangenen Tage die Erde weich geworden, sagte der Sprecher. Den Angaben zufolge ist der Wanderweg an dem Abschnitt zwischen Cröffelbach und Vellberg unbefestigt und als schwierige Wegstrecke ausgewiesen.