Kreis Schwäbisch Hall: Streit in Innenstadt - vier Polizisten verletzt

1 Vier Polizisten sind während eines Einsatzes im Kreis Schwäbisch Hall verletzt worden (Symbolfoto). Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Im Kreis Schwäbisch Hall will die Polizei zwei streitende Menschen trennen. Der Ärger richtet sich plötzlich gegen die Beamten. Was die Beteiligten jetzt erwartet.











Vier Polizisten sind während eines Einsatzes in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) verletzt worden. In der Innenstadt hätten sie zuvor lautes Geschrei gehört, teilte die Polizei mit. Ein 20-Jähriger habe sich dort mit einer 21-Jährigen gestritten und geschlagen. Als die beiden getrennt wurden, hätten sie die Beamten attackiert und leicht verletzt. Die zwei müssen nun mit einer Anzeige rechnen. Ein Atemalkoholtest ergab bei der 21-Jährigen einen Wert von etwa einem Promille.