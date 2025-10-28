Kreis Schwäbisch Hall: Mit Kindern verschanzt – Mann nach Großeinsatz angeklagt

Ein Vater wehrt sich heftig gegen die Wegnahme seiner Kinder und attackiert die Polizei. Nun soll er sich vor Gericht verantworten. Auch der Mutter drohen Konsequenzen.
Weil er sich mit seinen Kindern über Stunden verschanzt und einen Polizisten mit einem Messer attackiert haben soll, soll sich ein Mann nach Willen der Staatsanwaltschaft vor Gericht verantworten. Man habe Anklage beim Landgericht Heilbronn erhoben, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mit. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.