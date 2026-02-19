Kreis Schwäbisch Hall: Mann schwer verletzt aufgefunden und in Klinik gestorben

1 Ein 50-Jähriger ist schwer verletzt auf einem Parkplatz in Gaildorf entdeckt worden (Symbolfoto). Foto: Hannes P Albert/dpa/Hannes P Albert

Was führte zum Tod eines Mannes, der schwer verletzt auf einem Parkplatz gefunden wurde? Die Polizei prüft die Umstände, ein Fremdverschulden wird aktuell ausgeschlossen.











Link kopiert



Ein 50-Jähriger ist schwer verletzt auf einem Parkplatz in Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) entdeckt worden. Im Krankenhaus erlag er später seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Ein Mann hatte den Verletzten vor einer Bank gefunden. Er wurde am Montag zunächst medizinisch versorgt und dann in die Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt zur Todesursache. Hinweise auf ein Gewaltdelikt liegen derzeit nicht vor.