Größerer Polizeieinsatz in Rosengarten

1 Im Rosengarten gibt es derzeit einen Polizeieinsatz (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa

Im kleinen Rosengartener Ortsteil Sanzenbach gibt es derzeit einen Polizeieinsatz. Die Bevölkerung sei aber nicht in Gefahr, teilte ein Sprecher mit.











Link kopiert



Die Polizei ist in Rosengarten (Kreis Schwäbisch Hall) zu einem größeren Einsatz ausgerückt. Seit dem frühen Vormittag gebe es eine „statische Einsatzlage“ an oder in einem Wohnhaus im Ortsteil Sanzenbach. „Es besteht aktuell keine Gefahr für die Bevölkerung“, teilte die Polizei mit. Der Bereich sei großräumig abgesperrt.