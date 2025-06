1 Der Mann wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa/Bernd Weißbrod

Ein Mann arbeitet auf einem Dach und stürzt in die Tiefe. Er wird mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort erliegt er seinen schweren Verletzungen.











Bei Bauarbeiten in Frankenhardt (Landkreis Schwäbisch Hall) ist am Mittwoch ein Mensch bei einem Arbeitsunfall zu Tode gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stürzte ein 54-jähriger Mann von einem Dach in die Tiefe und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu.