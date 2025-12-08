Kreis Rottweil: Mord an neuen Freund der Frau beauftragt - Mann in U-Haft

1 Die Polizei hat einen 43-Jährigen festgenommen (Symbolbild). Foto: Lino Mirgeler/dpa

Nach der Trennung eines Ehepaars hat die Frau einen neuen Partner - ihr Ex soll dessen Mord geplant haben. Wie der mutmaßliche Auftraggeber aus Sulz am Neckar aufflog.











Weil er versucht haben soll, einen anderen Mann zum Mord am neuen Lebensgefährten seiner Ehefrau anzustiften, ist ein 43-Jähriger in Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) festgenommen worden. Er kam in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Mann soll einen 35-Jährigen mit dem Mord am Partner seiner getrennt lebenden Frau beauftragt und ihm dafür einen fünfstelligen Bargeldbetrag bezahlt haben.