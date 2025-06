1 Eine Frau ist mit einem elektrischen Rollstuhl gestürzt (Symbolbild). Foto: amazing studio - stock.adobe.com

Eine Seniorin fährt mit ihrem elektrischen Rollstuhl eine steile Straße hinunter. Doch auf einmal stürzt die Frau und verletzt sich schwer.











Link kopiert



Nach einem Sturz mit ihrem Rollstuhl in Deißlingen (Kreis Rottweil) ist eine Seniorin in einem Krankenhaus gestorben. Die 90-Jährige sei am Freitag auf einer steilen Straße unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. In einer Kurve geriet der elektrische Rollstuhl demnach gegen den Bordstein, die Frau verlor die Kontrolle und stürzte.