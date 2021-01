1 Zwei Schlittenfahrerinnen sind mit einem Jungen zusammengestoßen. (Archivbild) Foto: dpa/Uli Deck

Zwei Schlittenfahrerinnen stoßen bei einem Auslauf eines schneebedeckten Hangs bei Römerstein im Kreis Reutlingen mit einem Jungen. Der Sechsjährige erleidet bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen.

Römerstein - Ein Sechsjähriger ist beim Schlittenfahren auf der Schwäbischen Alb schwer verletzt worden. Zwei Schlittenfahrerinnen stießen im Bereich des Auslaufs eines schneebedeckten Hangs bei Römerstein (Kreis Reutlingen) mit dem Jungen zusammen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Sechsjährige hielt sich mit seinem Bruder und seinem Vater im Bereich des Auslaufs auf, als die Rodlerinnen den Hang herab kamen.

Die 27 und 28 Jahre alten Frauen auf einem Rodelbob aus Kunststoff hatten den Angaben zufolge noch versucht, zu bremsen und auszuweichen. Der aufgewirbelte Schnee habe aber ihre Sicht behindert. Der Bub wurde bei dem Vorfall am Sonntag noch am Schlittenhang von einem Notarzt versorgt und in eine Klinik gebracht. Die beiden Frauen aus Reutlingen und Neu-Ulm müssen sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

