Kreis Reutlingen: Maskierte Kinder mit Softair-Waffen lösen Polizeieinsatz aus

1 Die Polizei beschlagnahmte die Anscheinswaffen und Sturmhauben. (Symbolbild) Foto: imago//Felix Koenig

Ein Mann meldet am Donnerstag eine bewaffnete und maskierte Person in Lichtenstein. Die Polizei leitet eine Fahndung ein. Am Ende gibt es Entwarnung.











Mit Softair-Waffen spielende und maskierte Kinder haben in Lichtenstein (Landkreis Reutlingen) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Mann hatte am Donnerstag eine maskierte Person mit einer Schusswaffe an einer Bushaltestelle gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Polizisten fahndeten – zunächst erfolglos – nach der Person und kontrollierten mehrere Busse sowie andere Fahrzeuge.