Kreis Ravensburg: Seriendieb schlägt dreimal im selben Markt zu

1 Nur einen Tag nachdem er erwischt worden war, ist ein Mann zum dritten Mal in einen Getränkemarkt im Kreis Ravensburg eingebrochen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Nach zwei Einbrüchen in einen Getränkemarkt rückt die Polizei erneut wegen eines dritten Diebstahls aus - und entdeckt einen Altbekannten auf den Videoaufzeichnungen.











Nur einen Tag nachdem er erwischt worden war, ist ein Mann zum dritten Mal in einen Getränkemarkt im Kreis Ravensburg eingebrochen. Der 26-Jährige soll dort bereits in der Nacht zum Dienstag eingedrungen sein und Zigaretten gestohlen haben, teilte die Polizei mit. Wenige Stunden später kam er dann zum Markt in Wangen im Allgäu zurück und nahm noch mehr mit. Eine Kamera zeichnete alles auf. Daraufhin wurde er angezeigt.