Kreis Ravensburg: Seniorin wird von Lastwagen erfasst und stirbt

1 Eine Seniorin ist beim Überqueren einer Straße im Kreis Ravensburg von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden (Symbolfoto). Foto: Lino Mirgeler/dpa/Lino Mirgeler

Eine Fußgängerin will an einer Ampel eine Straße überqueren. Dann erfasst sie ein Lkw, die Frau stirbt noch vor Ort. Was bisher bekannt ist.











Eine Seniorin ist beim Überqueren einer Straße in Weingarten (Kreis Ravensburg) von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei übersah der Lkw-Fahrer die 77 Jahre alte Frau beim Abbiegen an einer Kreuzung. Unklar sei noch, ob der 41-jährige Lkw-Fahrer oder die Seniorin das Rotlicht der Ampel missachteten, teilte die Polizei mit.