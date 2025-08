1 Die Autofahrerin krachte in die Fensterscheibe eines Discounters. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa/David Inderlied

Eine Autofahrerin ist im Kreis Ravensburg unterwegs. Dann verliert sie laut Polizei die Kontrolle - ihre Fahrt endet an einem Discounter.











Eine Seniorin hat in einem Kreisverkehr in Bad Wurzach (Kreis Ravensburg) die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist in die Fensterscheibe eines Discounters gekracht. Die 73-Jährige wurde verletzt und in eine Klinik gebracht, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Verletzungsgrad blieb vorerst unklar. Lebensgefahr bestehe allerdings nicht.