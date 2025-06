Kreis Ravensburg: Mädchen mit Messer bedroht – Festnahme

1 Ein Mann soll eine Zwölfjährige mit einem Messer bedroht haben (Symbolbild). Foto: imago/Agentur 54 Grad/54° / Christian Deutzmann

Eine zwölf Jahre altes Mädchen wird von einem Mann mit einem Messer bedroht. Der 42-Jährige flüchtet vor der Polizei - und wird gestoppt.











Ein 42 Jahre alter Mann soll in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) eine Zwölfjährige mit einem Messer bedroht haben. Die Polizei nahm den Verdächtigen eigenen Angaben zufolge kurz nach dem Vorfall vom vergangenen Mittwoch fest. Demnach soll er mit dem Messer in der Hand auf das Kind zugegangen sein, es aber nicht angegriffen haben. Als die Polizei mit mehreren Streifenwagen anrückte, flüchtete er, wurde aber von einem Fußgänger in der Nähe eines Sportplatzes gestoppt. Der Passant riss ihn zu Boden und hielt ihn fest, bis die Beamten eintrafen, wie es hieß.