Kreis Ravensburg: Kleidung verfängt sich in Gerät – Frau lebensgefährlich verletzt

1 Der Vorfall ereignete sich bei der landwirtschaftlichen Arbeit. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Büttner

Eine Frau verfängt sich mit ihrer Kleidung an einem laufenden landwirtschaftlichen Gerät und verletzt sich schwer. Mitarbeiter kommen ihr zu Hilfe.











Link kopiert



Eine Frau hat sich in Wolfegg (Kreis Ravensburg) mit ihrer Kleidung an einem landwirtschaftlichen Gerät verfangen und lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die 55-Jährige wollte das Gerät zum Verarbeiten von Getreide mittels einer sogenannten Zapfwelle – einer Art angetriebenem Verbindungsstück – an einen Traktor anbringen, wie ein Polizeisprecher sagte.