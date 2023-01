1 50 Rosen hat ein Dieb im Kreis Ravensburg von einem Grab geklaut (Symbolbild). Foto: imago images/Shotshop/Norman Krauß

Trauernde legen auf dem Grab eines kürzlich verstorbenen Menschen 50 Rosen nieder. Ein Dieb im Kreis Ravensburg klaut nicht nur die. Die Polizei sucht Zeugen.















Vom Grab eines kürzlich gestorbenen Menschen hat ein Dieb in Bad Wurzach 50 langstielige Rosen gestohlen. Der Täter nahm zusätzlich ein silbernes Drahtherz mit, das ebenfalls zum Gedenken auf dem Grab lag.

Wir die Polizei am Mittwoch mitteilt, fand der Diebstahl am vergangenen Donnerstag oder Freitag auf einem Friedhof in der Gemeinde im Landkreis Ravensburg statt. Die Angehörigen haben Anzeige erstattet. Die Polizei ermittelt wegen Störung der Totenruhe und sucht nach Zeugen.