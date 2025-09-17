Bei einer Kontrolle im Kreis Ravensburg entdeckt die Polizei rund zehn Kilogramm Kokain im Auto eines 23-Jährigen. Der Fahrer sitzt nun in Untersuchungshaft.











Link kopiert



Ein 23-jähriger Autofahrer ist von der Polizei im Kreis Ravensburg mit rund zehn Kilogramm Kokain gestoppt worden. Ein Haftrichter erließ am Dienstag einen Untersuchungshaftbefehl wegen Handeltreibens mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Anschließend wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.