Kreis Rastatt: Kindertagesstätte abgebrannt - Schaden in Millionenhöhe

Ein Großbrand zerstört eine Kindertagesstätte in Durmersheim. Es war die größte im Ort. Was das nun für mehr als hundert Knirpse bedeutet.
Nach dem Großbrand einer Kindertagesstätte in Durmersheim (Kreis Rastatt) muss die Gemeinde eine neue Unterkunft für 131 Kinder finden. Die Gemeindeverwaltung hat eigenen Angaben zufolge eine Task Force eingerichtet, um schnellstmöglich eine Betreuung auf die Beine zu stellen. Man setze alles daran, so schnell wie möglich Ersatzräume bereitzustellen, teilte Bürgermeister Klaus Eckert mit.