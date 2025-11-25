Kreis Rastatt: Kindertagesstätte abgebrannt - Schaden in Millionenhöhe

Ein Großbrand zerstört eine Kindertagesstätte in Durmersheim. Es war die größte im Ort. Was das nun für mehr als hundert Knirpse bedeutet.

Nach dem Großbrand einer Kindertagesstätte in Durmersheim (Kreis Rastatt) muss die Gemeinde eine neue Unterkunft für 131 Kinder finden. Die Gemeindeverwaltung hat eigenen Angaben zufolge eine Task Force eingerichtet, um schnellstmöglich eine Betreuung auf die Beine zu stellen. Man setze alles daran, so schnell wie möglich Ersatzräume bereitzustellen, teilte Bürgermeister Klaus Eckert mit.

Der größte Kindergarten im Ort war in der Nacht durch ein Feuer vollständig zerstört worden. Polizeiangaben zufolge entstand bei dem Brand ein Schaden von etwa 1,5 Millionen Euro. Die Brandursache war zunächst unklar. Hinweise auf Brandstiftung gebe es aber nicht, sagte ein Polizeisprecher.

Kindertagesstätte brennt komplett nieder

Anwohner hatten in der Nacht Brandgeruch wahrgenommen. Die Feuerwehr versuchte ab kurz vor Mitternacht, den Brand in den Griff zu bekommen. Die Kindertagesstätte brannte aber komplett nieder. Verletzt wurde niemand.

Die Kita war 1974 gebaut worden. Bereits in der Nacht hatte die Gemeinde die Eltern informiert, dass die Kinder der „Villa Kunterbunt“ heute nicht betreut werden können.