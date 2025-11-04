Kreis Rastatt: Auto und Sportschuhe beim Einzug gestohlen – Frau in U-Haft

1 Die Frau ist in U-Haft (Symbolbild). Foto: David Inderlied/dpa/David Inderlied

Kein guter Einzug in die neue Wohnung: Schuhe und das Auto werden von einer Frau gestohlen. Doch die Diebin wird mehrere Kilometer weiter wieder gesehen.











Eine Frau hat während eines Einzugs in Sinzheim (Kreis Rastatt) Schuhe ausgetauscht und ein Auto gestohlen. Die 37-Jährige habe die Autoschlüssel am Freitagmittag aus einer Kommode im Eingangsbereich entwendet, während die neuen Bewohner gerade einzogen, teilte die Polizei mit. Dann tauschte sie demnach ihre eigenen Schuhe gegen ein Paar hochwertige Sportschuhe aus und fuhr mit dem Auto davon.