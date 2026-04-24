Kreis Pinneberg: Nach Schüssen nahe Hamburg - Polizei fahndet an Klinik

1 Ob die flüchtende Person verletzt wurde, kann die Polizei bisher nicht bestätigen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Bei einem Polizei-Einsatz nordwestlich von Hamburg wurden Schüsse aus einer Dienstwaffe abgegeben. Die Beamten suchen derzeit auch am Krankenhaus in Pinneberg nach einer flüchtigen Person.











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Rellingen - Einsatzkräfte der Polizei suchen an und in einem Krankenhaus in Pinneberg nach einer flüchtigen Person. Zuvor waren bei einem Polizei-Einsatz in Rellingen nordwestlich von Hamburg Schüsse abgegeben worden. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, könne nicht bestätigt werden, ob der flüchtende Mensch dabei verletzt wurde.