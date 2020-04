1 Die Polizei zeigte über das Osterwochenende Präsenz. Foto: picture alliance/dpa/Sebastian Gollnow

Weniger als 400 Verstöße gegen die derzeit geltenden Regeln hat die Polizei in den Landkreisen Ludwigsburg und Böblingen am vergangenen Wochenende registriert. Der Polizeipräsident ist zufrieden.

Ludwigsburg - Die meisten Menschen haben sich über die Osterfeiertage an die Corona-Verordnung gehalten. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hat eine positive Bilanz zum vergangenen Wochenende gezogen. „Die Menschen sind trotz schönen Osterwetters überwiegend verantwortungsvoll mit den Auflagen umgegangen.“ bestätigt Polizeipräsident Burkhard Metzger. Bei den insgesamt rund 4500 Kontrollen am vergangenen Wochenende seien die Beamten auf viele Verständnis gestoßen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

In den Landkreisen Ludwigsburg und Böblingen, für die das Präsidium verantwortlich ist, wurden rund 380 Personen wegen Ordnungswidrigkeiten angezeigt – die meisten von ihnen, weil sie in größeren Gruppen unterwegs waren. In fünf Fällen registrierte die Polizei Straftaten im Zusammenhang mit den Regeln, die wegen der Corona-Pandemie gelten.

In Ditzingen lösten Beamte ein Fest in einem Schrebergarten auf. Dort hatten drei Familien – insgesamt 15 Personen – gemeinsam gefeiert. Auch eine Zusammenkunft in einer Gaststätte in Ludwigsburg flog auf. In den Räumen hatten 17 Männer und eine Frau zusammengesessen. Ein 30-jähriger Ludwigsburger muss ebenfalls mit einer Strafanzeige rechnen. Er hatte den Polizisten bei einer Verkehrskontrolle gestanden, dass er an Covid-19 erkrankt sei und eigentlich daheim in Quarantäne sein müsste.

