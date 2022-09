Geflüchtete im Kreis Ludwigsburg Stadthalle Asperg wird zur Notunterkunft

Nicht nur die Sporthalle in Bietigheim wird für Geflüchtete vorbereitet. Auch in Asperg werden in der Stadthalle Betten aufgestellt. Mitte September ziehen dort 60 Ukrainer ein. Die Rathauschefs und der Landrat schlagen jedoch Alarm.