Am Wochenende sind im Kreis Ludwigsburg mehrfach Wahlplakate beschmiert worden – in einem Fall kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Nun ermittelt der Staatsschutz.

Nach Angaben der Polizei haben am Sonntag um 4.50 Uhr drei unbekannte Männer in Hemmingen zwei AfD-Mitglieder beleidigt, die Plakate befestigten. Als das Trio mit vier Werbeaushängen flüchtete, folgten ihnen die 56 und 58 Jahre alten Wahlhelfer. Kurz darauf kam es zu einem Gerangel, wobei die Unbekannten ein AfD-Mitglied herumstießen und nach seinem Oberteil griffen. Verletzt wurde niemand.

In Marbach besprühten Unbekannte ein Wahlplakat der SPD in der Schulstraße. Die Sprayer schwärzten die Buchstaben SPD und brachten mehrmals die Bezeichnung AfD auf das Plakat auf.

Polizei sucht Zeugen

In Kornwestheim beschmierten mutmaßlich drei männliche sowie zwei weibliche Jugendliche zwischen 20.50 und 21 Uhr in der Christof- und der Pflugfelder Straße zwei Wahlplakate der CDU mit Sprüchen, die die Polizei dem linken Spektrum zuordnet. Auch auf einem Altglascontainer sprühten sie das Wort Antifa. „Bei anstehenden Wahlen registrieren wir leider immer wieder, dass Wahlplakate beschmiert, entfernt oder angezündet werden“, sagt eine Sprecherin der Polizei. Dass Leute angegriffen werden, passiere jedoch selten. Der Staatsschutz bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.