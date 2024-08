Im Kreis Ludwigsburg ist es nach Angaben der Polizei in den letzten Monaten vermehrt zu Fällen von Obstdiebstahl gekommen. Ob Maiskolben vom Feld, Obst von Bäumen oder Beeren von Sträuchern: Nichts ist vor den Langfingern sicher.

Wie die Polizei mitteilte, wurden beispielsweise zwischen Anfang und Mitte August 2024 rund 50 Kilogramm Mirabellen von einer Streuobstwiese in Magstadt entwendet. In Ehningen waren im gleichen Zeitraum rund 30 Kilogramm Pflaumen die Objekte der Begierde, während Ende Juli plötzlich mehrere Kilogramm Brombeeren von Sträuchern in Oberstenfeld fehlten. Schon länger zurück liegt ein Fall, bei dem aus einem Weinberg in Steinheim an der Murr Tausende von Weinblättern gestohlen wurden - der Sachschaden ging damals in den fünfstelligen Bereich.

Auch nicht eingezäunte Obstwiesen sind Privatgelände

Die Polizei warnt daher: Auch wenn beispielsweise Obstwiesen nicht eingezäunt oder Hecken und Sträucher frei zugänglich sind, handelt es sich dennoch um privaten Besitz. Wer sich hier einfach und gleich kiloweise bedient, begeht eine Straftat und muss mit einer Anzeige rechnen.