5 In Schwieberdingen im Kreis Ludwigsburg war das Gewitter besonders stark. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Überflutete Straßen und umgestürzte Bäume sind am Dienstagabend die Folgen eines Unwetters im Kreis Ludwigsburg gewesen.

Kreis Ludwigsburg - Ein Unwetter hat am Dienstagabend im Kreis Ludwigsburg für zahlreiche Einsätze gesorgt. Nach Polizeiangaben waren infolge des Gewitters viele Bäume umgestürzt, außerdem wurden Straßen überflutet. Der Wetterdienst Kachelmannwetter registrierte in Pforzheim 115 km/h Windgeschwindigkeit.

Der Deutsche Wetterdienst hatte zuvor vor Starkregen, Sturmböen und Hagel vor allem in den Regierungsbezirken Freiburg und Tübingen gewarnt. Die Meteorologen gingen im Vorfeld davon aus, dass 40 Liter Regen pro Quadratmeter von Dienstagabend an lokal in einem kurzen Zeitraum fallen könnten.