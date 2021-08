1 Im Kreis Ludwigsburg kam es zu einem Auffahrunfall mit hohem Schaden (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Auf der Landstraße zwischen Ditzingen und Leonberg kam es am Dienstag zu einem Unfall.















Link kopiert

Ludwigsburg - Auf der Landesstraße 1137 zwischen Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) und Leonberg hat es am Dienstag einen Unfall mit zwei Verletzten und 24 000 Euro Schaden gegeben. Laut Polizei war ein 56-jähriger Opel-Fahrer in Richtung Leonberg unterwegs gewesen und wollte auf Höhe des Mühlenwegs, der in Richtung Autobahn 81 führt, nach links abbiegen. Der Fahrer bremste dazu wohl ab.

Eine Mercedes-Fahrerin, die hinter ihm fuhr, bemerkte dies zu spät. Die 30-Jährige fuhr laut Polizeibericht auf den Opel auf und verursachte dadurch einen Sachschaden im Wert von 24 000 Euro. Außerdem verletzten sich beide Personen leicht.