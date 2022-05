1 Die Polizei ist mit drei Streifen vor Ort (Symbolbild). Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Gelhot

Am Montagabend kommt es auf der B10 zwischen Schwieberdingen und Vaihingen an der Enz zu einem Unfall. Die Bundesstraße muss für eine Stunde in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.















Link kopiert

Am Montagabend ist die B10 zwischen Schwieberdingen und Vaihingen an der Enz (Landkreis Ludwigsburg) in Folge eines Unfalls in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt worden.

Wie die Polizei berichtet, hatte eine 35 Jahre alte Ford-Fahrerin auf der Enzweihinger Steige wegen eines Staus von der rechten auf die linke Spur wechseln wollen. Dabei übersah sie einen 56-jährigen Fahrer einer Harley-Davidson. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Die Frau blieb unverletzt. Die Enzweihinger Steige musste für eine Stunde in beide Richtungen gesperrt werden. Es entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro.