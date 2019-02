1 Die Polizei sucht einen Mann, der eine Frau in einer S-Bahn im Kreis Ludwigsburg sexuell belästigt haben soll. (Symbolbild) Foto: James R. Martin/Shutterstock

Ein bislang unbekannter Täter soll eine 22-Jährige in der S-Bahn sexuell belästigt haben. Der Mann hat sich vor der jungen Frau selbst befriedigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Marbach/Ludwigsburg - Ein Unbekannter soll in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine 22-Jährige in einer S-Bahn sexuell belästigt haben. Die Frau gibt an, dass der Mann sich vor ihr befriedigt habe.

Zu der exhibitionistischen Handlung in einer S-Bahn der Linie S4 ist es laut Polizei am Sonntag um 2.30 Uhr gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge setzte sich ein bislang unbekannter Mann in Marbach (Kreis Ludwigsburg) der 22-Jährigen gegenüber, öffnete seine Hose und fasste sich an den Penis. Als die 22-Jährige daraufhin ihren Platz verließ und Schutz bei zwei Fahrgästen suchte, folgte ihr der Unbekannte.

Fahndung verläuft ohne Ergebnis

Beim Halt in Ludwigsburg stieg die Frau aus, genau wie der mutmaßliche Täter. Die Reisende wählte dann den Notruf der Polizei, woraufhin der Mann flüchtete. Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief ohne Ergebnis. Bei ihm soll es sich um einen 1,75 bis 1,80 Meter großen Mann mit schwarzen Haaren und Drei-Tage-Bart handeln. Zur Tatzeit trug er laut Polizeimeldung eine dunkelblaue Jeanshose sowie eine dunkelblaue Jacke.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen und sucht Zeugen; diese können Hinweise an folgende Telefonnummer geben: 0711/87035-0.