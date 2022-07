1 In Bietigheim, Marbach, Kornwestheim und Ditzingen haben Unbekannte mit Feuerlöschern hantiert. Foto: picture alliance / dpa/Peter Endig

In gleich vier Kommunen im Kreis Ludwigsburg versprühen Unbekannte am selben Tag Feuerlöscher. In einem Fall alarmieren Zeugen sogar die Feuerwehr, weil sie Rauch vermuten.















In vier Kommunen im Kreis Ludwigsburg haben Unbekannte am Dienstag Schindluder mit Feuerlöschern getrieben. In Bietigheim-Bissingen rückte die Feuerwehr gegen 17 Uhr in die Freiberger Straße aus, weil in einer Tiefgarage Rauch gemeldet worden war. Wie sich herausstellte, hatten Unbekannte unter dem ehemaligen Hotel zwei Pulverlöscher geleert, was den Eindruck von Qualm erweckte.

InDitzingen war gegen 0.30 Uhr in der Jakobstraße ein VW ebenfalls mit dem Pulver zweier Feuerlöscher besprüht worden. Der Schaden an der Karosse ist laut Polizei zu vernachlässigen. Auch in Kornwestheim gab es in der Zeit zwischen Dienstagabend 19.50 Uhr und Mittwochmorgen 8 Uhr einen Vorfall mit Feuerlöscher. Die Täter waren in einen Baucontainer in der Straße „Am Brückle“ eingestiegen und versprühten dort den Inhalt eines Löschers. Darüber hinaus beschädigten sie eine Mikrowelle, einen Kaffeeautomaten und einen Ventilator.

In Marbach entdeckte ein Passant am Nachmittag eine riesige Sauerei im Parkhaus in der Grabenstraße. Im Treppenhaus war zwischen 13 und 16 Uhr mit einem Löscher hantiert worden, so die Polizei. Sie ermittelt in allen vier Fällen wegen der Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln.