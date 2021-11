1 Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten machen können (Symbolbild). Foto: imago images/teamwork/Achim Duwentäster

Unbekannte stehlen im Landkreis Ludwigsburg ein Auto und bauen anschließend einen Unfall. Mehrere Autos werden beschädigt, die Täter flüchten. Die Polizei sucht Zeugen.















Remseck-Pattonville - In Remseck-Pattonville im Kreis Ludwigsburg haben Unbekannte mit einem gestohlenen Toyota Yaris einen Unfall gebaut und sind anschließend geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, hatte das weiße Auto am Freitag auf dem Sporthallenparkplatz in Pattonville gestanden. Nach dem Diebstahl fuhren die Täter den Washingtonring entlang in aufsteigend Richtung und verursachten auf Höhe Charlestonweg gegen 19.40 Uhr einen Unfall.

Der Fahrer kam nach rechts von der Straße ab und kollidierte zunächst mit einer geparkten A-Klasse. Anschließend prallte der Toyota gegen einen vor der A-Klasse geparkten Skoda. Bei dem Versuch, sich mit dem Auto rückwärts zu befreien, kollidierte der Unfallverursacher noch mit einem geparkten Mercedes CLA. Durch die vielen Zusammenstöße wurden mehrere Zeugen auf den Unfall aufmerksam. Sie konnten beobachten, wie zunächst zwei Personen aus dem Auto stiegen und verschwanden. Der Fahrer blieb im Toyota sitzen und versuchte weiter vom Unfallort wegzufahren, was ihm jedoch nicht gelang.

Erst als ein hinzugekommener Zeuge die Fahrertür öffnete, sprang der Fahrer aus dem Auto und flüchtete ebenfalls zu Fuß. Trotz kurzer Verfolgung durch den Zeugen konnten alle Insassen entkommen. Der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf insgesamt etwas mehr als 25.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 0 71 54/1 31 30 zu melden.